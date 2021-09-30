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Общество30 сентября 2021 15:32

Елена Фидрикова назначена врио главы Комитета по социальной политике Петербурга

Ранее эту должность занимал Александр Ржаненков, ставший депутатом Заксобрания
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Елена Фидрикова стала врио Комитета по соцполитике. фото: gov.spb.ru

Елена Фидрикова стала врио Комитета по соцполитике. фото: gov.spb.ru

Елена Фидрикова стала временно исполняющим обязанности председателя Комитета по социальной политике Петербурга. 30 сентября коллективу комитета ее представил «социальный» вице-губернатор Олег Эргашев.

- С февраля 2014 года она работала заместителем руководителя Комитета и курировала вопросы семейной и демографической политики, опеки и попечительства, - говорится на странице ведомства ВКонтакте.

Также Олег Эргашев поблагодарил за работу уже бывшего главу комитета Александра Ржаненкова, который стал депутатом петербургского Заксобрания.

Справка «КП»:

Елена Фидрикова родилась в 1974 году в Ленинграде. Окончила Российский государственный педагогический университет имени Герцена. По окончании вуза пришла работать в детский сад воспитателем. Работала в системе образования Выборгского района, занимала должность заместителя главы администрации Выборгского района.