Суд арестовал мать, утопившую новорожденную дочку в Ижоре

Суд отправил в СИЗО мать, утопившую новорожденную дочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Колпинский районный суд Петербурга отправил под арест женщину, которая выбросила новорожденную дочку в реку Ижора. Там пакет с телом ребенка и нашли спустя несколько дней. Позднее мать задержали и предъявили ей обвинение в убийстве.

- Следствие указывает, что 22.09.2021 не позднее 13.45 на участке береговой линии реки Ижора был обнаружен труп новорожденного ребенка женского пола. На расстоянии 30 метров от трупа - тряпки со следами крови, бытовые ножницы и прочие предметы, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сама мать, оказавшаяся приезжей из Средней Азии, рассказала, что родила ребенка на берегу и избавилась от него. О своем поступке сожалеет и раскаивается. Просила не отправлять ее в Следственный изолятор, так как имеет еще двоих детей.

Тем не менее, суд избрал арест как меру пресечения до разбирательства по существу. По статье «убийство матерью новорожденного ребенка» женщине грозит до пяти лет лишения свободы.