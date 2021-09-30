Вор, который залез в квартиру главного нефролога Петербурга, обвиняемого в убийстве жены, получил 1,5 года колонии

Суд вынес приговор домушнику, влезшему в квартиру нефролога Земченкова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петроградский райсуд Петербурга огласил приговор вору-домушнику, который не слишком удачно влез в квартиру на улице Чапыгина. Умышленно или нет, но квартира оказалась принадлежащей главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову, который в этот момент находился под арестом по обвинению в убийстве своей жены, пропавшей 11 лет назад. Добычей домушника стали банковские карты нефролога и экзотическая валюта.

- Суд установил: в период времени с 15 часов 05 минут до 16 часов 30 минут 16.04.2021 обвиняемый распилил лобзиком фанеру на чердаке над квартирой в доме по улице Чапыгина, через образовавшееся отверстие незаконно проник в указанную квартиру, откуда пытался похитить имущество, а именно: украшения, одну купюру номиналом 10 мальдивских руфий (по курсу Центробанка – 48 рублей 94 копейки), а также 10 пластиковых банковских карт с выписками к ним на пяти листах, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но довести блестящий план до конца воришка не успел – приехавшие на вызов родственницы Земченкова полицейские нашли домушника сидящим там же на чердаке. Ущерб заявительница оценила в 14 тысяч рублей.

Суд дал злоумышленнику 1,5 года колонии особого режима.

А вод суд по делу самого нефролога Земченкова еще впереди.

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