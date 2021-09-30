Десятки кошек погибли при пожаре в приюте в Кудрово

Огонь уничтожил приют в Кудрово. Фото: vk.com/panina

Десятки кошек заживо сгорели в приюте, расположенном в гаражном кооперативе на Мурманском шоссе, на границе Петербурга и Кудрово. Утром 30 сентября здесь вспыхнула двухэтажная постройка, на втором этаже которой и жили кошки.

- Питер! Срочно! Нужны люди на машинах! Только что сгорел приют, где жило больше 50 кошек, кого-то из них удалось выбросить в окна. Сколько выжило – неизвестно. Нужны люди, кто может выехать на поиск тех, кто выжил. Умоляю, помогите, - написала зоозащитница и создатель приюта «Рыжий кот» Юлия Кемарская на своей страничке ВКонтакте.

По предварительным данным, погибло около от 30 до 40 кошек и котят. От 10 до 20 убежали.

Напомним, что о возгорании у гаражей сообщали жители Кудрово. На место ЧП выезжали два пожарных расчета их Петербурга и Ленобласти.

- В 10:00 поступило сообщение о пожаре на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На месте происшествия работают дежурные смены в составе восьми человек и двух единиц техники, - сообщала пресс-служба областного управления МЧС.

Общая площадь возгорания составила 108 квадратных метров. Причины пожара выясняются.