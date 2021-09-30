Активисты помогли закрыть 20 нелегальных торговых точек в Мурино

Проблема незаконных торговых точек по-прежнему актуальна для Мурино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Муринские общественники посодействовали борьбе с незаконной торговлей в своем городе. Им удалость добиться закрытия 20 ларьков и магазинов, в которых работали нелегальные мигранты, не имеющие санитарных книжек и других необходимых документов. Об результатах «Комсомолке» 30 сентября рассказал активист Павел Самородов.

- Конечно, самостоятельно мы бы не добились таких успехов. Однако наши усилия оказались ненапрасными. Мы смогли привлечь власти и полицию, которые положили конец нелегальной торговле в районе улицы Шувалова в течение двух недель, - поделился Павел Самородов.

Он добавил, что во время своей работы активисты нередко сталкивались с угрозами со стороны коммерсантов, а правоохранители позже установили связь нелегальных предпринимателей с организованной преступностью.

По словам Павла Самородова, проблема незаконных торговых точек по-прежнему актуальна для Мурино. Однако благодаря работе общественников и вмешательству полиции она перестала носить массовый характер.