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Общество30 сентября 2021 18:02

Активисты помогли закрыть 20 нелегальных торговых точек в Мурино

Им удалось обратить внимание властей и полиции на проблему
Никита НЕСТЕРОВ
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Проблема незаконных торговых точек по-прежнему актуальна для Мурино.

Проблема незаконных торговых точек по-прежнему актуальна для Мурино.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Муринские общественники посодействовали борьбе с незаконной торговлей в своем городе. Им удалость добиться закрытия 20 ларьков и магазинов, в которых работали нелегальные мигранты, не имеющие санитарных книжек и других необходимых документов. Об результатах «Комсомолке» 30 сентября рассказал активист Павел Самородов.

- Конечно, самостоятельно мы бы не добились таких успехов. Однако наши усилия оказались ненапрасными. Мы смогли привлечь власти и полицию, которые положили конец нелегальной торговле в районе улицы Шувалова в течение двух недель, - поделился Павел Самородов.

Он добавил, что во время своей работы активисты нередко сталкивались с угрозами со стороны коммерсантов, а правоохранители позже установили связь нелегальных предпринимателей с организованной преступностью.

По словам Павла Самородова, проблема незаконных торговых точек по-прежнему актуальна для Мурино. Однако благодаря работе общественников и вмешательству полиции она перестала носить массовый характер.