В администрации Пушкинского района заверили, что детей «как селедок в бочке» в детсаду №49 в Шушарах нет

Чиновники опровергли переполненность групп в садике в Шушарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В администрации Пушкинского района Петербурга опровергли переполненность групп в детском саду №49 в Шушарах, о которой написали некоторые городские СМИ. Приводились даже слова родителей, что дети в группах находятся «как селедки в бочке». Однако, по данным чиновников, все не совсем так мрачно.

- В настоящее время в детском саду принято 655 детей при проектной мощности садика в 415 мест. Мы пошли навстречу родителям, чтобы им не пришлось возить детей в Пушкин и Павловск. При этом мы изначально понимали, что места хватит всем 655 детям. И стульев и кроватей и шкафчиков, - рассказала «КП-Петербург» замглавы администрации Пушкинского района Евгения Воронина. – Ни о каких «селедках в бочке» речь не идет. Садик на полный день посещают 48% зачисленных, это около 400 детей. И мы дополнительно выделили четыре миллиона рублей на дооснащение садика мебелью, если это количество вырастет.

Тем не менее, дефицит мест в детсадах в активно застраивающихся Шушарах есть. В течение ближайшего года здесь должны открыться сразу несколько дошкольных учреждений, что позволит устроить всех стоящих на очереди. Однако новые жилые кварталы уже сдаются. И как будет с садиками для детей из тех домов, пока сказать сложно.