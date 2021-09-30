На «Елизаровской» появится новая система видеонаблюдения за 73 млн рублей

Метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге получит более совершенную систему видеонаблюдения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Метро «Елизаровская» в Санкт-Петербурге получит более совершенную систему видеонаблюдения. Подрядчик, который выполнит работы, определился 29 сентября, говорится в документе, опубликованном на официальном сайте государственных закупок. Стоимость работ оценили в 73 миллиона рублей.

- Таким системами уже оснащены и другие станции. Оборудование усовершенствуют по мере возможностей. Камеры смогут выявить бесхозный предмет, оставленный на платформе, после чего работники метро получат сигнал, - уточнили в пресс-службе петербургской подземки, пообещав подготовить более подобный ответ в ближайшее время.

В документе на сайте госзакупок говорится, что специалисты должны будут также проложить специальный кабель, который спрячут под облицовкой стен.