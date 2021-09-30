Первые холода в Петербурге наступят в ноябре

Ноябрь будет холоднее чем обычно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителей Петербурга ждет прохладный ноябрь. Первые минусовые температуры придут в Северную столицу именно в последний месяц осени. Накануне Росгидрометцентр дал прогноз на ближайшую осень и зиму, из которого следует, что в ноябре температура будет чуть ниже нормы.

- Синоптики предполагают, что среднесуточная температура опустится до -2 градусов. В ноябре придет аномалия та самая аномалия. В этом году ноябрь будет холоднее чем обычно, но не значительно, - рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Согласно этому прогнозу, зима в городе на Неве наступит в ноябре, но пока о сильных морозах говорить рано, лишь небольшой минус. Зато октябрь прогнозируют теплым. В первую неделю месяца температура составит +18 градусов.