Существующий дефицит мест в детсадах в Шушарах пообещали ликвидировать через год

Новые садики в Шушарах построят уже в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Пушкинского района Петербурга заявили о намерении ликвидировать дефицит садиков в самом быстрорастущем микрорайоне – Шушары. Сегодня население всего муниципального образования приближается к показателю в 100 тысяч человек, а дошкольных учреждений – кот наплакал.

- Дефицит мест в Шушарах сохраняется. Поэтому идет активное строительство. В этом году сдается детский сад на 320 мест. Ведутся работы на объединенном объекте образования – 150 мест для дошкольников и 200 – начальные классы школы. Это речь о «Центральной усадьбе» в Шушарах, - рассказала «КП-Петербург» замглавы администрации Пушкинского района Евгения Воронина. -Если исходить из существующего дефицита, то в следующем году мы покроем его. Но скоро сдаются новые жилые корпуса, там тоже ведется строительство детского сада. Мы рассчитываем, что его хватит.

Всего в Пушкинском районе строится 15 социальных объектов. Ну а пока мамам и папам из Шушар приходится возить детей в Пушкин, Павловск и другие «старые» населенные пункты, где с обеспечением садиками дело обстоит получше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В администрации Пушкинского района заверили, что детей «как селедок в бочке» в детсаду №49 в Шушарах нет

Кроватей и шкафчиков хватает всем (подробности)