В Российском императорском доме объяснили, почему наследники Романовых не хотят переезжать в Петербург

Свадьба князя Георгия Романова пройдет в Петербурге 1 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наследники династии Романовых не планируют переезжать в Петербург после свадьбы. Об этом «Комсомолке» в четверг, 30 сентября, рассказал советнику Канцелярии Ее Императорского Величества по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти Кирилл Немирович-Данченко.

- Это относится уже ко мнению великой княгини Марии Владимировны, которая является главой Российского императорского дома, - сообщил Немирович-Данченко. – Так исторически сложилось, что Москва – столица нашего Отечества, поэтому какие-то деловые и организационные вопросы легче решать именно в Москве. Но Петербург – второй по значению город для императорской фамилии, и здесь сосредоточен большой спектр деятельности Российского императорского дома.

Напомним: уже в пятницу, 1 октября, в Исаакиевском соборе состоится венчание князя Георгия Романова и Ребекки Беттарини. Мероприятие обещает быть грандиозным: под праздничные гуляния по случаю свадьбы зарезервированы залы в Этнографическом музее и Константиновском дворце.