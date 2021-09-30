Объявленного в федеральный розыск нелегального банкира задержали в Петербурге

В Петербурге задержали "черного" банкира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге задержали нелегального банкира, обогатившегося на 9 млн рублей в результате сомнительной деятельности. 45-летний мужчина даже успел попасть в федеральный розыск. Ночью 29 сентября к нему «постучались» полицейские. По версии ГУ МВД России по Петербургу, злоумышленник был «черным» банкиром в период с 2013 по 2017 годы в обычном офисе. Пока что он находится в статусе подозреваемого.

- Подозреваемому вынесли меру пресечения в виде подписки о невыезде. Задержанного доставили в полицию Приморского района для передачи инициатору розыска, - рассказывают в Главке.

Добавим, что за незаконную банковскую деятельность мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.