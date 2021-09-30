Почти 500 человек госпитализировали в Петербурге за минувшие сутки

В Петербурге резко выросло число госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге резко выросло количество госпитализаций – за минувшие сутки, 29 сентября 2021 года, в стационары отправили 484 больных коронавирусом и пневмонией. Еще 28-го числа таковых было только 365. Эпидситуация в городе постепенно ухудшается, но о четвертой волне инфекции Смольный предупреждал уже давно и призывал активнее вакцинироваться.

- За прошлый день в стационары поступило 484 человека, выписали 382 пациентов. В реанимации находятся 464 больных. 218 из них подключены к ИВЛ. Свободных коек в городе – 16,52%, - сообщается в свежей статистике от Смольного.

К слову, на карантине по коронавирусу в городе сидят 2 342 человека. Темпы вакцинации падают с начала осени. По данным на конец сентября, полный прививочный цикл закончили 1 670 676 человек.