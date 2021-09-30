В Петербурге прошли вакцинацию и получили QR-коды 11 250 заведений общепита

В Петербурге у баров, кафе, ресторанов и фудкортов сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге QR-коды, свидетельствующие об успешном прохождении массовой вакцинации, получило больше 11 000 заведений общественного питания. Об этом «Комсомолке» в четверг, 30 сентября, сообщили в городском комитете по промышленности, инновациям и торговле.

- Прошли вакцинацию и получили QR-коды, которые это подтверждают, 11 250 заведений общепита – это почти 99 % от общего количества, - уточнили в ведомстве.

Напомним: ранее Смольный поставил перед владельцами ресторанов, баров, кафе и фудкортов цель – к 1 октября привить от коронавируса не менее 80 % сотрудников. Как видно, эта цель практически выполнена - поэтому «коллективный иммунитет» для баров, ресторанов и кафе, в целом, можно считать достигнутым. Для «диссидентов» же, вольных или невольных, уже предусмотрена обширная система наказаний - со штрафами, приостановкой или запретом деятельности.