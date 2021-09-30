Торги по организации питания в школах Выборгского района Петербурга на десятки миллионов рублей остановлены из-за жалоб

Аукционы на поставку питания в школы Выборгского района остановлены из-за жалоб. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Многомиллионные контракты на организацию питания в школах Выборгского района опять приостановлены. Жалобы на заказчика – районную администрацию, подали два петербургских ООО. Впрочем, жалобщиков хватает и без них – в каждой из заявок по 3-4 претензии от различных фирм.

Из-за этого торги отменяются и переносятся на пункт «работа комиссии» по нескольку раз. Только по поставке питания в школу №463 на 11,3 миллиона рублей проведение аукциона приостанавливалось трижды.

Похожая ситуация по заявке на организацию питания в школе №482, где сумма контракта составляет уже почти 40 миллионов рублей.

Отложено определение поставщика для лицея№ 101 (14,5 миллиона рублей) и в Государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях Выборгского района 37,5 миллионов. Впрочем, без еды дети не останутся, так как речь идет о контрактах на 2022/23 учебный годы.