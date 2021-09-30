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Общество30 сентября 2021 19:50

В Российском императорском доме рассказали, почему для свадьбы князя Романовы выбрали Петербург

Одно из главных светских событий года состоится в Северной столице уже 1 октября
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Венчание Георгия Романова и Ребекки Беттарини пройдет в Исаакиевском соборе.

Венчание Георгия Романова и Ребекки Беттарини пройдет в Исаакиевском соборе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Свадьба наследника династии Романовых великого князя Георгия Романова проходит в Петербурге, чтобы «избежать ненужных политических смыслов». Об этом «Комсомолке» в четверг, 30 сентября, сообщил советник Канцелярии Ее Императорского Величества по взаимодействию с общественными организациями и органами государственной власти Кирилл Немировичу-Данченко.

- Мое мнение таково, что Москва является, конечно же, политической столицей нашего Отечества, - объяснил Немирович-Данченко. – А Российский императорский дом является институцией не политической, а историко-культурной. И если бы торжество проходио в Москве, оно получило бы некоторые ненужные политические смыслы. А Петербург является именно культурной столицей, и проведение свадьбы здесь подчеркивает именно культурную преемственность.

Напомним: венчание князя Георгия Романова и его избранницы Ребекки Беттарини состоится 1 октября. Местом действия станет Исаакиевский собор, который по такому случаю даже временно изменит режим работы.