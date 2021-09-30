Горбольница №26 в Петербурге выплатит 1,5 млн рублей за неверный диагноз онкобольной

Петербуржец отсудил 1,5 млн рублей у больницы за неверный диагноз онкобольной матери. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городская больница №26 на улице Костюшко выплатит 1,5 миллиона рублей за неверный диагноз онкобольной. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Денег от медучреждения потребовал сын скончавшейся пациентки. В феврале 2019 года женщину прооперировали в Горбольнице №26 и не выявили у нее злокачественных образований. В июне этого же года ее госпитализировали в другую клинику. Понадобилась экстренная операция, по итогам которой у пациентки нашли рак. Спустя два месяца женщина скончалась.

Сын убежден, что врачи больницы на Костюшко ошиблись с первоначальным диагнозом, что привело к скорой смерти матери. Мужчина потребовал 3 млн рублей для возмещения морального вреда, но суд удовлетворил требования истца лишь частично.

- Представитель больницы в судебном заседании возражал, указывая на то, что в полном объеме вина на ответчика возложена быть не может, так как после прохождения лечения в СПб ГБУЗ «Городская больница №26», пациентка проходила лечение в иных медучреждениях, при этом не установлена причинно-следственная связь между онкологическим процессом и смертью, - рассказывают в ОПСС Петербурга.

Добавим, что клиника подала апелляцию на решение суда.