Пробки в Петербурге достигли 9 баллов вечером 30 сентября

В Петербурге "покраснели" дороги вечером 30 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 30 сентября в Петербурге заметно «покраснели» дороги на онлайн-картах – пробки достигли 9 баллов, что на 2 пункта больше обычного. Загруженнее всего было на Пискаревском проспекте. Там пробки добрались до 10 баллов. «Восьмерку» зафиксировали на проспекте Маршала Жуково по направлению из центра, а также на Невском проспекте по пути к Дворцовой площади. На Невском, например, пробка продержалась почти три часа. Однако к ночи на дорогах города станет просторнее.

- К 20:00 пробки в Санкт-Петербурге составляют 6 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 22 часам достигнут 2 баллов, - отмечают в сервисе «Яндекс.Пробки».

К слову, необычно плотно в четверг было на Рябовском шоссе по дороге в центр Петербурга, а также на Заневском проспекте.