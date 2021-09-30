Более 173 тысяч жителей Петербурга имеют лицензию на владение оружием

В Петербурге у жителей официально зарегистрированы 333 тысячи единиц оружия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга хранят у себя дома более 33 тысяч единиц оружия. Речь именно о зарегистрированных боевых предметов и устройств. Любопытную статистику узнали в «Петербургском дневнике», обратившись в пресс-службу ГУ Росгвардии по Северной столице. При этом на учете в ведомстве состоят более 173 тысяч петербуржцев с действующей лицензией на оружие. Бывают и нарушители.

- Подразделения ЛРР провели проверки 28 тысяч граждан, владеющих оружием. За нарушения, связанные с его оборотом, изъято более 2200 единиц гражданского оружия, добровольно сдано 2054 единицы огнестрельного оружия, – сообщили изданию в Росгвардии.

К слову, 30 сентября росгвардейцы Петербурга и Ленобласти отмечают 5 лет со дня образования Управления. За неполный 2021 год правоохранительные органы задержали примерно 260 злоумышленников, подозреваемых в хулиганстве, грабежах и других преступлениях. Кроме этого росгвардейцы изъяли из незаконного оборота 37 огнестрельных винтовок и пистолетов.