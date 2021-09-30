Выставка работ Сальвадора Дали пройдет в Музее Фаберже в Петербурге

В петербургском Музее Фаберже откроют выставку работ Сальвадора Дали о его супруге Гале. Фото: предоставлено организаторами

В Музее Фаберже в Петербурге с 13 октября откроется выставка работ Сальвадора Дали. Каждое произведение так или иначе связано с женой живописца, его музой Галой. Сам Дали хранил большую часть этих работ в личном собрании, поскольку считал их особенно ценными и значимыми для творчества. По желанию живописца, произведения, посвященные Гале, экспонировались разве что в его Театре-музее в испанском Фигерасе. Дали настолько боготворил супругу, что создал отдельную мифологию, где изображал ее в образе Гения.

- Многочисленные обличия, в которых она появляется в его живописи – Леда и Елена Прекрасная, Градива и Галарина, – отсылают к известным сюжетам античной и европейской культуры и в то же время отражают метаморфозы, происходившие в творчестве самого Дали, - рассказывают организаторы выставки.

К слову, центральным произведением выставки является «Атомная Леда», создававшаяся в период с 1947 по 1949 годы. Там Гала изображается как спартанская царица.