Метрополитен Петербурга выделил 272 млн рублей на «холодный туман» от коронавируса

Метрополитен Петербурга потратит 272 млн рублей на "холодный туман". Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Санкт-Петербурга ищет подрядчика, который поможет с установкой системы «холодного тумана» на всех станциях. Об этом говорится в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок. Дезинфицировать помещения станций будут каждые сутки. В метро обосновывают лот просто – таковы требования Роспотребнадзора. «Холодный туман» необходим подземке на два года – 2022-й и 2023-й.

- В случае ввода режима ограничений, связанных с распространением инфекционных заболеваний или режима повышенной готовности услуга производится ежедневно 2 раза в сутки: в ночное время с 03:00 до 04:00 и в период работы метрополитена для транспортного обслуживания пассажиров во время предоставления технологического перерыва, - сообщается в техническом задании.

Добавим, что итоги госзакупки подведут 25 октября 2021 года. Метрополитен выделил на дезинфекцию 272 млн рублей.