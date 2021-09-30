Более 175 килограммов сырной и колбасной «санкционки» изъяли с рынка в Выборге

Сотрудники Выборгской таможни изъяли более 175 килограммов "санкционки" с рынка. Фото: пресс-служба СЗТУ

Сотрудники Выборгской таможни изъяли 175 килограммов санкционной продукции с городского рынка. Продукты тайно хранились у одного из местных индивидуальных предпринимателей. Внутри холодильников инспекторы нашли много запрещенного: 14,5 кг сливочного масла, 133 кг разнообразных сыров, а также более 27 кг колбас.

- Все товары находились в первичной упаковке, с маркировкой на иностранном языке с указанием стран происхождения: Италия, Польша, Финляндия и других государств Евросоюза, - цитируют начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Выборгской таможни Любовь Чурсову в пресс-службе СЗТУ.

Кроме этого таможенники обнаружили на рынке иностранные продукты без единого слова на русском языке и без документов. В отношении горе-предпринимателя возбудят административное дело. «Санкционка» отправится в печь.