Пропавшего 11-летнего школьника разыскивают вторые сутки в Петербурге

В Петербурге разыскивают 11-летнего мальчика, которого нет дома на протяжении двух дней. Фото: "ЛизаАлерт"

В Санкт-Петербурге вторые сутки разыскивают пропавшего 11-летнего школьника из Колпино. Родные мальчика не слышали от него никаких вестей с 29 сентября. Ребенка ищет не только полиция, но и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы собрались посреди ночи, в том числе в Колпинском районе с фонариками и ориентировками.

Ориентировка на ребенка. Фото: "ЛизаАлерт"

- Приметы ребенка: рост 160 см, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза. Был одет в серую куртку, черные штаны, белые кроссовки. С собой был синий рюкзак. Может находиться в вашем районе! – сообщается в ориентировке.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба срочно позвонить по любому из следующих номеров: 8 (800) 700-54-52 или 112.