Госпиталь для ветеранов войн развернул еще 989 ковидных коек в Петербурге

В Петербурге развернули дополнительные ковидные койки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге развернули дополнительные 989 коек для больных коронавирусом и пневмонией. Зараженных будут принимать с 1 октября в еще одном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе комитета по здравоохранению. Причина перепрофилирования логична – в городе ухудшается эпидситуация, число госпитализаций взлетело до 500.

- С 1 октября 2021 года начинает прием больных корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Перепрофилированы 989 коек. При этом стационар-трансформер Госпиталя продолжит работу с больными COVID-19 в плановом режиме, - рассказали в комздраве.

Добавим, что в городе полностью вакцинировались от коронавируса более 1,6 млн человек. Однако для коллективного иммунитета надо почти в два раза больше.