Высокоскоростную ж/д магистраль между Петербургом и Москвой достроят в 2027 году

Скоростную ж/д магистраль между Петербургом и Москвой построят в 2027 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой обещают достроить в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из паспорта госпрограммы «развитие транспортной системы». Судя по документации, стоимость железной дороги составит 1,7 трлн рублей. Напомним, в рамках строительства магистрали в городе возведут и новый вокзал. Сами поезда будут разгоняться до 400 км/ч.

- Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург - Москва по итогам 2027 года, - отмечается в документе.

К слову, ввод в эксплуатацию входов магистрали, как в Петербурге, так и в Москве, ожидается гораздо раньше – в 2024 году.