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Здоровье30 сентября 2021 23:59

Беглов признал, что петербуржцы устали от масочного режима

Вместе с этим губернатор заметил, что нет нормальной альтернативы средств индивидуальной защиты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор Петербурга признал, что горожане устали от масочного режима.

Губернатор Петербурга признал, что горожане устали от масочного режима.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что горожане уже устали от масочного режима и того, что его постоянно продлевают. Об этом градоначальник рассказал в эфире на телеканале «78». Губернатор понимает эмоции петербуржцев, но подчеркивает, что альтернативного варианта средств индивидуальной защиты пока нет. Как говорит Беглов, носить маски необходимо даже после вакцинации.

- Лекарства от вируса сегодня нет. В этой ситуации важна повышенная ответственность за себя и окружающих. Маска и социальная дистанция снижают риск заражения, а прививка – риск тяжелого течения болезни, - цитируют губернатора пресс-служба Смольного по итогам телеэфира.

К концу сентября эпидситуация в Северной столице оставляет желать лучшего. Идет резкий рост заболеваемости и госпитализаций. В связи с этим в городе развертывают новые инфекционные койки в стационарах.