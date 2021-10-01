Три дня лазерного шоу пройдут в Петербурге в начале декабря 2021

В Петербурге устроят лазерное шоу в течение трех дней подряд в начале декабре. Фото: Александр ГЛУЗ

В начале декабря 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет лазерное шоу на протяжении трех дней подряд. Мероприятие организует комитет по развитию туризма, сейчас чиновники ищут подрядчика, который взялся бы за исполнение планов. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Смольный готов выделить на три «лазерных» дня 39,9 млн рублей. В комитете объясняют, что хотят устроить что-то необычное для горожан в низкий туристский сезон.

- Продолжительность мероприятия составит не мене 5 часов в каждый из трех дней. Место оказания услуг: две площадки в Санкт-Петербурге (Центральный/ Василеостровский/ Адмиралтейский/ Петроградский районы). Площадки должны быть на открытом пространстве в непосредственной близости от архитектурного комплекса мирового значения, - сообщается в техническом задании.

Добавим, что победителя конкурса объявят в конце октября 2021 года. Тогда же будет понятна и конкретная тематика лазерного шоу.