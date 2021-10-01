Минкультуры РФ выделило 12,6 млн рублей на проект реставрации храма святого Александра Невского в Красном Селе

В Красном Селе отреставрируют церковь святого Александра Невского. Фото: vk.com/alexnevscy

Министерство культуры РФ опубликовало конкурс на разработку проекта по реставрации храма святого князя Александра Невского, располагающегося в Красном Селе в Петербурге. Церковь находится в переулке Щуппа и явно требует обновления. Вся документация содержится на сайте госзакупок. Подрядчика определят в конце октября 2021 года. На все про все выделили 12,6 млн рублей. Деньги пойдут из федерального бюджета.

- От конкурсантов требуется представить следующие документы: проект реставрации, разработка сметы, инженерно-геодезические изыскания, а также обследование фундаментов и грунта, - сообщается в конкурсной документации.

У победителя лота будет 500 дней на разработку проекта реставрации с даты заключения контракта.