Последние новости в Санкт-Петербурге на 1 октября 2021 года: Жестокое убийство педофила и смерть 20 кошек в жутком пожаре

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 1 октября 2021 года. Студента из Северной столицы арестовали по обвинению в жестком убийстве мужчины. Молодой человек заверяет следствие, что он расправился с педофилом-массажистом, который насиловал его девушку, когда той было 15 лет. Убитому нанесли 40 ударов ножом в спину и живот. Друзья молодого человека открыто говорят, что тот был со странностями и вполне готов пойти на преступление.

В жутком пожаре погибли минимум 20 кошек в приюте, который находился в Кудрово недалеко от «Меги». Более 60 животных оказались в западне в пылающем гаражном кооперативе. Волонтеры подозревают, что пожар начался в швейной мастерской из-за неисправного бензонасоса. Однако соседи и не думали тушить огонь – они поскорее сбежали с места. В приюте считают, что рабочие были нелегалами.

«Комсомолка» выяснила, на что пойдут 60 млн рублей, выделенные на обустройство Рождественской ярмарки, которая откроется 18 декабря 2021 года. Оказалось, что Манежную площадь вновь украсят в стиле сказки «Щелкунчик». Однако будут и новые объекты. Много денег уйдет на охрану общественного порядка. Домиков с сувенирами и едой будет не меньше сотни.