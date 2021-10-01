До +13 и солнечно обещают 1 октября в Петербурге

1 октября будет солнечно, но не слишком тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Запоздалое бабье лето все же пришло в Петербург, но оказалось оно не слишком теплым. так, 1 октября термометры покажут не выше +13 градусов, хотя в последующие дни температура воздуха все же подрастет. А пока - просто солнечно.

- В наступившую пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный от слабого до умеренного. Температура воздуха в течение дня составит +11...+13 градусов. Атмосферное давление изменится мало, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Утром контрольные термометры показывают +7,2 градуса. Ветра почти нет. Влажность составляет 81%, а давление держится на уровне в 773,6 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.