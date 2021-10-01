Проезд по улице Профессора Попова ограничат на месяц

Улицу Профессора Попова будут ремонтировать больше месяца. Фото: Яндекс.Карты

Новые испытания ожидают водителей Петербурга, ездящих на работу и домой через Петроградскую сторону. И без того проблемное в плане пробок место станет еще более трудно проезжаемым - с 1 октября начинается ремонт на улице Профессора Попова.

- С 01 октября по 06 ноября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по улице Профессора Попова от Песочной набережной до Аптекарского проспекта, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме того, с 1 октября по 20 декабря ограничивается по проспекту Солидарности от улицы Дыбенко до улицы Подвойского. До 27 декабря будет трудно проехать по улице Ярослава Гашека от Купчинской улицы до Бухарестской улицы. И также до 27 декабря ремонт трамвайных путей ограничит движение транспорта по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского.