Смольный изменил правила пользования городским материнским капиталом

По петербургскому маткапиталу разрешили покупать участки ИЖС ремонтировать дома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга изменили возможности использования регионального материнского капитала. По распоряжению, которое подписал губернатор города, сфера трат стала чуть шире, чем была раньше.

- Ранее средства могли быть направлены только на приобретение земельного участка для ведения садоводства или строительства садового дома. Теперь региональный маткапитал можно также использовать на реконструкцию или капитальный ремонт садового или жилого дома, на покупку участка для размещения индивидуального жилого дома, - заявил Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

То есть теперь сумму в 165 930 рублей, которую дают жительницам Петербурга за третьего и последующего ребенка, можно потратить на капремонт домика в садоводстве или покупку земли под ИЖС (разница в юридическом статусе с садоводством, участки ИЖС обычно продаются в деревнях) и ремонт дома на таком участке.

Напомним, что региональный материнский капитал является дополнительной мерой соцподдержки, программа действует в Петербурге до 31 декабря 2026 года. Кроме этого, в России существуют и федеральные выплаты маткапитала.