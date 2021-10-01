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Общество1 октября 2021 8:47

Вакансию для пенсионеров с зарплатой в 145 тысяч рублей нашли в Петербурге

Исследование ко дню пожилых людей, который отмечается 1 октября, провел сервис по подбору персонала
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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И в почтенном возрасте можно зарабатывать хорошие деньги.

И в почтенном возрасте можно зарабатывать хорошие деньги.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Даже пенсионеры могут рассчитывать на высокую зарплату. Сервис» Работа.Ру» провел исследование ко Дню пожилых людей, который отмечается 1 октября и нашел в Петербурге вакансию на 145 тысяч рублей, куда примут и в почтенном возрасте.

- В Санкт-Петербурге от 145 тысяч рублей может зарабатывать опытный сварщик на машиностроительном заводе. Нужен стаж работы не менее пяти лет, навык взаимодействия с высоколегированными жаропрочными сталями, квалификация от четвертого разряда и умение читать чертежи, - приводит данные «Мойка 78».

Впрочем, специалист может зарабатывать и больше, но для этого придется уехать в другой регион. Например, оператору по добыче нефти и газа в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) готовы платить 170-175 тысяч рублей.

А вот женщин ждут в Москве. Домработница с опытом в семьях не менее двух лет может получать до 120 тысяч в месяц.