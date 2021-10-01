Плантацию конопли, пистолет ТТ и 12 снарядов нашли на садовом участке в Ленобласти

Плантацию конопли и склад оружия нашли в частном доме в Ленобалсти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Целый арсенал оружия нашли в частом доме в Подпоржском районе Ленобалсти полицейские отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Они наведались домой к 37-летнему безработному мужчине, который выращивал марихуану, а кроме того, оказался «черным копателем».

- 28 сентября сотрудники полиции провели обыск в деревне Пертозеро. В подсобном помещении частного дома была обнаружена плантация конопли - 23 растения в ведрах и оборудование для выращивания. В соседнем помещении сыщики изъяли готовую продукцию - четыре трехлитровые банки с марихуаной, а также пакет с метамфитамином массой около 900 граммов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Там же оперативникам попался на глаза склад оружия времен войны: пистолет ТТ со снаряженным магазином, 12 снарядов, ручная граната и различные боеприпасы. Причем, если винтовочные патроны были выкопаны из земли и отмыты, то для пистолета они оказались новыми.

На хозяина дома завели два дела за незаконный оборот наркотиков, а также оружия и боеприпасов.