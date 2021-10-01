«Газель» сбила первоклассницу на территории школы в Петербурге

Первоклассницу сбила машина прямо на школьной территории. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Выборгского района Петербурга проводит проверку обстоятельств ДТП, произошедшего на территории школы № 469, расположенной на улице Федора Абрамова в микрорайоне Парнас. Здесь «Газель» наехала на ученицу первого класса, сломав ей палец на руке и повредив ногу.

- 30 сентября 2021 года около 13 часов 59-летний водитель, управляя личным автомобилем «Газель», двигаясь по дворовой территории школы №469, совершил наезд на шедшую в попутном направлении по ходу движения несовершеннолетнюю девочку, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая была срочно госпитализирована в больницу, ее состояние оценивается врачами как средне-тяжелое. По факту происшествия проводится проверка, процессуальное решение о наказании виновных примут по ее результатам.