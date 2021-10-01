Суд Петербурга арестовал двух фигурантов дела по уходу от налогов на 150 млрд рублей

Суд отправил в СИЗО двух участников схемы по уклонению от налогов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста для двух участников сообщества, которое помогало коммерческим фирмам уклоняться от уплаты налогов. Криминальная организация работала в Москве и Петербурге, а потенциальный ущерб от ее деятельности оценивается в астрономическую сумму в 150 миллиардов рублей. Но доказано пока намного меньше.

- По версии следствия, участники преступного сообщества изготавливали поддельную бухгалтерскую документацию. В дальнейшем юридические лица, использовавшие данные подложные документы, незаконно уменьшали налогооблагаемую базу, получая право на налоговый вычет по НДС, что повлекло неполную уплату налогов на сумму более 890 миллионов рублей, - сообщала пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.

Оперативниками был задержан предполагаемый организатор структуры и пять ее активных членов. Двум из них успели избрать меру пресечения. По делу о неуплате налогов им вменяется семь эпизодов.

По данным Объединенной пресс-службы судов Петербурга, Октябрьский суд отправил подозреваемых в СИЗО до 28 ноября.