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Политика1 октября 2021 13:43

В ЗакСе Петербурга выбрали заместителей спикера

Ими стали бывший вице-губернатор Николай Бондаренко и Марина Шишкина
Авторы (2):
Полина ЖУКОВАПолина ЖУКОВА
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Новый состав ЗакСа выбрал заместителей спикера.

Новый состав ЗакСа выбрал заместителей спикера.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты петербургского Законодательного собрания утвердили заместителей спикера парламента нового, седьмого созыва. Первым вице-спикером, как и предполагалось, оказался единоросс, бывший вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Вторым заместителем стала представитель «Справедливой России»

- Выбрали заместителей председателя Заксобрания седьмого созыва: Николая Бондаренко и Марину Шишкину, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Кроме этого, сегодня будут выбраны председатели и члены постоянных и профильных комиссий ЗакСа.

Напомним, что руководит Заксобранием другой бывший вице-губернатор города Александр Бельский. Его избрали абсолютным большинством голосов в первый рабочий день нового парламента.