В ЗакСе Петербурга выбрали заместителей спикера

Новый состав ЗакСа выбрал заместителей спикера.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Депутаты петербургского Законодательного собрания утвердили заместителей спикера парламента нового, седьмого созыва. Первым вице-спикером, как и предполагалось, оказался единоросс, бывший вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Вторым заместителем стала представитель «Справедливой России»
- Выбрали заместителей председателя Заксобрания седьмого созыва: Николая Бондаренко и Марину Шишкину, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».
Кроме этого, сегодня будут выбраны председатели и члены постоянных и профильных комиссий ЗакСа.
Напомним, что руководит Заксобранием другой бывший вице-губернатор города Александр Бельский. Его избрали абсолютным большинством голосов в первый рабочий день нового парламента.