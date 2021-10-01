Молодая мать выбросила на чердак новорожденного сына в Петербурге

Сыщики нашли мать, выбросившую младенца на чердак. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Полгода понадобилась следователям, чтобы найти мать новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено на чердаке дома на Раумской улице в Петербурге в марте 2021 года. Тогда было возбуждено дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», но установить женщину удалось только сейчас.

- Следователями был проведен большой комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Так, у более чем 100 человек, проживающих около места происшествия, были изъяты образцы ДНК для установления предполагаемого родства с ребенком, - сообщает пресс-служба Главного управления Следкома России по Санкт-Петербургу.

В итоге именно генетическая экспертиза помогла установить 22-летнюю женщину, которая снимала квартиру в этом же доме. На допросе она призналась, что 27 февраля самостоятельно родила сына в квартире, после чего положила ребенка в пакет и отнесла на чердак. Там малыш и погиб.

По уголовной статье за убийство новорожденного матери грозит до пяти лет лишения свободы.