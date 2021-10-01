Павильоны «Апраксиного двора» остались ничейными

«Апраксин двор» 1 октября объявил о своей ликвидации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Акционерное общество «Апраксин двор», как и было заявлено ранее, 1 октября объявило о своей ликвидации. Теперь торговые павильоны должны отойти в ведение Агентства по развитию имущественного комплекса (СПб ГБУ «АРИК») - подведомственному Комитету имущественных отношений. Однако коммерческие площади пока не перешили в управление организации.

- Мы пока еще ничего не получили. Ждем, - ответил «Комсомолке» собеседник в Агентстве.

Отметим, что речь идет только о части рынка «Апраксин двор». СПб ГБУ «АРИК» должно получить в управление 20 000 из 178 000 квадратных метров. Полученную от аренды прибыль планируют направить на содержание памятников истории и архитектуры.