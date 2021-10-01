Более миллиона нарушений ПДД за сентябрь зафиксировали камеры Петербурге

Дорожные камеры "настреляли" пять миллионов нарушений с начала года.

Петербургский Комитет по информатизации и связи подвел промежуточные итоги работы фотовидеокомплексов, установленных на дорогах Петербурга. Так, с начала года они зафиксировали более пяти миллионов нарушений правил дорожного движения.

- С начала года количество зафиксированных нарушений превысило 5,3 миллиона. Для сравнения: за весь прошлый год было зафиксировано чуть более 4,6 миллиона нарушений ПДД. Более 98% из них – нарушения скоростного режима, - сообщает пресс-служба ведомства.

Только за минувший сентябрь фоторадары заметили около миллиона нарушений. При этом в Смольном уверены в том, что установка камер дает хороший профилактический эффект - водители знают, что за ними наблюдает «большой брат» и стараются ехать по правилам.

- Статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в разы. Например, на Вознесенском шоссе в июне было зафиксировано 17 тысяч нарушений ПДД, а в сентябре в три раза меньше – 5,7 тысяч, - отмечают в комитете.