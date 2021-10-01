Юрист прокомментировал побег «рыдающих» мошенников, обманувших на полмиллиона пенсионерку из Ленобласти

Рыдающих мошенников надо ловить заново, а судье за это вряд ли что будет. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Побег «рыдающих» мошенников, которые обманули пенсионерку из Ленобласти на полмиллиона рублей, возмутил не только простых людей, но и полицейских, которые долгое время гонялись за злоумышленниками. Представители МВД просили от судьи отправить иностранцев под арест, но тем избрали домашний арест. На следующий день мошенники скрылись и покинули пределы России.

- Надо понимать, насколько законно было вынесено решение о мере пресечения. Были основания у суда отказать следствию или нет? Только после этого можно говорить о компетенции судьи, - рассказал «КП-Петербург» юрист Филипп Деменков. -Полиция теперь должна подавать сбежавших в общероссийский и международный розыск, другого пути нет

При этом самой потерпевшей пенсионерке вернуть деньги вряд ли что-то поможет. Их она может требовать с мошенников, обещавших перекрыть крышу, только в порядке гражданского иска. А пока нет самих злодеев, то и взять с них нечего.