Центр детского развития «Эдельвейс» потратит 354 тысячи рублей на подарочные рюкзачки и подушки

На подарочные рюкзачки для обуви о подушки потратят 354 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр дополнительного образования «Эдельвейс» из Приморского района Санкт-Петербурга решил потратить более 350 тысяч рублей на закупку подарочных рюкзачков и подушек. Для поиска поставщика организация разместила заявку на сайте госзакупок.

- Поставка подарочных рюкзаков для спортивной формы и подушек с логотипом для ГБУ ДО ЦИ «Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга, - говорится в заявке.

За изначальную сумму в 355 830 предполагалось купить тысячу рюкзачков по 258 рублей и 500 подушек по 195 рублей.

В итоге цена контракта, который шел на понижение, практически не изменилась. На торги заявился единственный участник, который снизил стоимость до 354 050 рублей

- В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта. По результатам рассмотрения второй части такой заявки принято решение о ее соответствии требованиям, - сообщается в журнале событий торгов.