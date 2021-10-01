В Красногвардейском районе Петербурга появится пейзажный парк

Cпециалист высоко оценил Ильинские сады и новое общественное пространство на набережной Охты

В Новом Полюстрово решили создать пейзажный парк. Общественное пространство появится на берегу Охты. В ближайшее время начнется конкурс проектов, в котором примет участие знаменитый архитектор из Лондона Али Мангера. Для этого иностранный специалист приехал в Петербург и 30 сентября прогулялся по Красногвардейскому району, посетив место, где появится новый парк.

- Идея создать непрерывную береговую линию, на которую будут нанизаны точки притяжения - это мировой тренд создания комфортной и дружелюбной среды, - привели слова английского архитектора в администрации Красногвардейского района.

Также специалист высоко оценил Ильинские сады и новое общественное пространство на набережной Охты, которое откроются для жителей в самое ближайшее время.