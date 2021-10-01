Метрополитен Петербурга завел аккаунт в TikTok с профессиональными актерами

Петербургский метрополитен похвастался модным аккаунтом в "ТикТоке". Фото: vk.com/metrospbofficial

Петербургский метрополитен завел аккаунт в популярной среди молодежи соцсети TikTok. В коротких роликах, обычно длящихся от 10 до 30 секунд, подписчикам с юмором рассказывают о текущей жизни и истории подземки. Познавательные факты подаются коротко, но емко. Пока что у метрополитена чуть больше двух тысяч просмотров и 300 лайков. «Продакшн» явно отличается от того, что делают подростки. У метрополитена задействованы профессиональные актеры из городских театров, а также современная аппаратура.

В роликах задействованы профессиональные актеры, но иногда и рядовые сотрудники подземки. Фото: vk.com/metrospbofficial

- В основном съемки проводились после закрытия метро, ночью. Музыкальные и танцевальные тренды, челленджи и виральные хэштеги – все это мы учитывали при продакшне наших роликов, - рассказывают в пресс-службе метрополитена Петербурга.

В подземке призывают активно подписываться на них в TikTok, взамен подписчики увидят больше роликов о том, что обычно скрыто от глаз пассажиров.