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Происшествия1 октября 2021 17:54

Росгвардеец спас пенсионерку из задымленной квартиры под Петербургом

Это был выходной день прапорщика, но он все равно помчался на помощь
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудник Росгвардии спас пенсионерку из жуткого пожара под Петербургом. Фото: Росгвардия

Сотрудник Росгвардии спас пенсионерку из жуткого пожара под Петербургом. Фото: Росгвардия

Сотрудник Росгвардии вынес пенсионерку из задымленной квартиры жилого дома на улице Металлургов в Пикалево. 30 сентября был выходным днем для прапорщика Алексея Мещерякова, однако он узнал о происшествии и оперативно прибыл на место для помощи пострадавшим. Росгвардиец увидел, что пожар начался на третьем этаже. Все жители смогли эвакуироваться самостоятельно кроме бабушки, застрявшей в своей квартире на четвертом этаже. К этому времени дым заволок всю парадную и проникал к пенсионерке.

- Пожилая женщина открыла окно квартиры над очагом возгорания и начала звать на помощь. Не дожидаясь приезда МЧС, сотрудник вневедомственной охраны поднялся на четвертый этаж, который был полностью затянут дымом, и вынес пенсионерку на руках, где передал спасателям, - рассказали в пресс-службе УВО войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Женщину осмотрели медики, она имела признаки отравления угарным газом. Об ее дальнейшем состоянии не сообщается.