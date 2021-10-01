За минувший день в Петербурге госпитализировали 450 человек

В Петербурге госпитализировали 450 человек за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 450 больных с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщается в официальной статистике от Смольного. Днем ранее, напомним, число госпитализаций скакнуло почти до 500. Свободных коек в городе уже не так много – 14,80% из 6 852 мест. Эпидситуация ухудшается, поэтому власти развернули еще около 1 тысячи коек в корпусе Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.

- По данным на 1 октября 2021 года, в стационары поступило 450 человек, выписали 350 пациентов. В реанимации находятся 470 горожан. К ИВЛ подключили 231 пациента. Коэффициент распространения коронавируса составил 1,06 при нормативе не более единицы. Активность на улицах выросла до 47%, - говорится в справе по эпидситуации.

Добавим, что полностью вакцинировались в городе почти 1,7 миллиона человек.