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Общество1 октября 2021 18:41

Тоннель у Гренадерского моста облицевали металлом

Специалисты считают, что это не только красиво, но и практично
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Тоннель у Гренадерского моста облицевали металлокассетами. Фото: Смольный

Тоннель у Гренадерского моста облицевали металлокассетами. Фото: Смольный

Стены тоннеля у Гренадерского моста облицевали современными стальными металлокассетами. Напомним, ранее там находился покрашенный бетон. Новая облицовка, как считают в «Мостотресте», не только красивая с эстетической стороны, но и выполняет функции дополнительной защиты конструкций.

Работы в тоннеле стартовали 15 июля. До 13 сентября строительство велось с небольшим ограничением дорожного движения – для машин закрыли полосу безопасности в направлении набережных Выборгской и Пироговской.

- Общая площадь облицовки на обеих стенах тоннеля составила 1700 квадратных метров, - отмечают в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.