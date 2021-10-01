Семак поделился опасениями перед игрой «Зенита» против «Сочи»

Сергей Семак дал интервью перед матчем с "Сочи". Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился некоторыми опасениями перед игрой с «Сочи». Во-первых, наставник сине-бело-голубых не уверен, остались ли у петербуржцев эмоции после разгромной победы над «Мальме» в Лиге чемпионов. Семак подчеркивает, что это станет ясно только во время матча. А вот насчет физической готовности главный тренер спокоен, потому что зенитовцы привыкли играть в плотном графике. От соперника не ждут легкой игры.

- Соперник очень организованный, это хорошая команда, которая представляла нашу страну в еврокубках и сейчас борется за попадание туда. Этим все сказано. Квалифицированная, опытная команда, с которой нам всегда сложно играть, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита».

Кроме этого наставник петербургского клуба ответил, что Азмун выходит в основном на замену, поскольку все еще набирает кондиции. Поэтому в нападении играет Дзюба. Добавим, что сине-бело-голубые уверенно лидируют в чемпионате России.