Путин поручил озвучить предложения по развитию метро в Петербурге

Путину до 30 ноября доложат о развитии метро в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Путин поручил озвучить предложения по поводу развития метрополитена в Санкт-Петербурге в период с 2022 по 2026 годы. Об этом сообщается на сайте Кремля. Отвечать будут правительства РФ, Петербурга и Ленобласти. В качестве ответственных за поручение – премьер-министр Михаил Мишустин и губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

- Поручаю представить до 30 ноября 2021 года предложения по развитию в период 2022 – 2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции «Кудрово» и электродепо «Правобережное» на территории Ленинградской области, - говорится в перечне поручений по вопросам развития транспортного узла в Петербурге.

Кроме этого президент России поручил до 20 октября определиться с выделением денег на приобретение 950 вагонов для метрополитена Петербурга.