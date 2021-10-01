На материалы для новых станций метро потратят 60 млн рублей

Около 60 миллионов рублей решили выделить в Петербурге на строительство новых станций метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 60 миллионов рублей решили выделить в Петербурге на строительство новых станций метро, а также закупку необходимого оборудования. Новые лоты на портале государственных закупок опубликовали 30 сентября.

- Согласно ранее подготовленному бюджету на 2021 год, наша компания ищет поставщиков для приобретения обделки, тюбингов, швеллера и различного оборудования, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе акционерного общества «Метрострой Северной столицы».

До этого компания уже опубликовала государственные закупки на сумму в 500 миллионов рублей.