Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 20:27

На материалы для новых станций метро потратят 60 млн рублей

«Метрострой Северной столицы» готов приступить к работам уже в ближайшее время
Никита НЕСТЕРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Около 60 миллионов рублей решили выделить в Петербурге на строительство новых станций метро.

Около 60 миллионов рублей решили выделить в Петербурге на строительство новых станций метро.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 60 миллионов рублей решили выделить в Петербурге на строительство новых станций метро, а также закупку необходимого оборудования. Новые лоты на портале государственных закупок опубликовали 30 сентября.

- Согласно ранее подготовленному бюджету на 2021 год, наша компания ищет поставщиков для приобретения обделки, тюбингов, швеллера и различного оборудования, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе акционерного общества «Метрострой Северной столицы».

До этого компания уже опубликовала государственные закупки на сумму в 500 миллионов рублей.