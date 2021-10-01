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Общество1 октября 2021 20:29

Выгрузка ядерного топлива началась на атомной электростанции в Сосновом Бору

Это происходит на остановленном энергоблоке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На ЛАЭС начали выгружать ядерное топливо из остановленного энергоблока. Фото: vk.com/leningradaes

На ЛАЭС начали выгружать ядерное топливо из остановленного энергоблока. Фото: vk.com/leningradaes

На атомной электростанции в Сосновом Бору начали выгружать ядерное топливо из реактора на остановленном энергоблоке №2. Об этом сообщается на странице ЛАЭС во «Вконтакте». Полную выгрузку так называемых отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) закончат в 2023 году. На станции называют весь этот процесс один из важнейших, поскольку далее блок больше не будут использовать как энергоисточник. Топливо перенаправляют в бассейны выдержки.

- Часть ОТВС переместят в станционное хранилище и далее вывезут с площадки Ленинградской АЭС в региональное хранилище. Топливо, выгоревшее меньше чем наполовину, направят на дожигание в реакторах действующих энергоблоков, - отмечают специалисты.

Добавим, что упомянутый энергоблок остановили в ноябре 2020 года спустя 45 лет беспрерывной работы.